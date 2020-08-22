Танки и артиллерия уничтожили корабли «противника» в Абхазии

Москва, 22 августа. Военнослужащие танковых, мотострелковых и артиллерийских подразделений Южного военного округа (ЮВО) российской военной базы в Абхазии во время тактических учений отработали уничтожение кораблей «противника» и оборону побережья Черного моря. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Военнослужащие ЮВО на полигоне Нагвалоу отразили «атаку» десанта условного противника. Морские цели в виде имитирующих десантные корабли плавучих мишеней впервые поразили военнослужащие разнородных подразделений базы.

Стрельба выполнялась из артиллерийских орудий, РСЗО «Град», ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, танков Т-72Б3 и БТР-82М.

Ранее RT сообщило, что в Забайкальском крае прошли двусторонние тактические учения двух общевойсковых объединений ВВО. Участники маневров во взаимодействии с артиллерийскими расчетами и авиагруппами выполнили массированное огневое поражение условного противника.