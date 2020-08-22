В Киеве появится памятник «освободителю Крыма»

Киев, 22 августа. В Киеве откроют памятник полковнику армии УНР Петру Болбочану, который в 1918 году командовал наступлением украинской армии на Крым. Об этом сообщает интернет-издание «Историческая правда».

«Общественная организация «Музыкальный батальон» решила установить в Киеве, на улице Сечевых стрельцов в одноименном сквере памятник командующему Запорожского полка армии УНР Петру Болбочану», — сказано в сообщении.

Открытие запланировано на 5 октября — день 137-годовщины со дня рождения Болбочана.

Петр Болбочан родился в Хотинском уезде Бессарабской губернии (ныне Хмельницкая область). Он закончил юнкерское пехотное училище, а после Октябрьской революции вступил в ряды армии УНР и активно сотрудничал с радикалами. В 1918 году Болбочан участвовал в Крымской операции, а в 1919 его отстранили от командования и расстреляли по обвинению в заговоре против Петлюры.

Ранее сообщалось, что киевские власти переименовали улицу Российскую в улицу Юрия Литвинского — боевика националистического добровольческого батальона «Донбасс», который принимал участие в вооруженном конфликте на востоке страны. В поддержку переименования выступил 61 депутат. Отмечается, что семья Литвинского проживает неподалеку от этой улицы.