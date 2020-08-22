Назван вред беспроводных наушников

Москва, 22 августа. Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев предупредил о вреде беспроводных наушников. Мнением эксперт поделился с агентством «Прайм».

«Если считать что в радиоволнах есть электромагнитная основа их работы, то вред определенно есть. У человека активность нервной системы тоже имеет электромагнитные токи, и число лиц, страдающих от магнитных колебаний природы, только возрастает», — заявил Тимофеев.

По словам эксперта, к выводу о существовании воздействия на органику и продукты питания электромагнитных частот ученые пришли еще в прошлом веке. Тимофеев отметил, что уже в 40 странах ученые заявляют, что беспроводные наушники могут стать причиной рака мозга.

Специалист назвал технологию Bluetooth источником опасного электромагнитного поля, которое сравнимо с микроволновым излучением по своим свойствам. Непосредственно рядом с мозгом такое излучение вредно, указал эксперт.

Ранее специалисты университетов Айовы и Пердью пришли к заключению, что беспроводные наушники смартфонов Android могут использовать для взлома хакеры. Злоумышленники получают доступ к устройству благодаря AT-интерфейсу. Посылая на гаджет команды, они добиваются его перехода на небезопасное соединение. Так хакеры перехватывают звонки и личную информацию.