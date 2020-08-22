Самолет с Навальным вылетел в Германию

Омск, 22 августа. Самолет с блогером Алексеем Навальным вылетел из Омска в Германию.

Ранее стало известно, что омские врачи разрешили транспортировку Навального. Медики отметили, что его состояние здоровья стабилизировалось.

Главный редактор портала Politrussia.com Руслан Осташко отмечал, что соратники блогера рискуют его жизнью ради удовлетворения собственных амбиций. Он подчеркнул, что доступ к телу Навального имели исключительно люди из «Фонда борьбы с коррупцией» и они могут быть в этом замешаны.

Политолог Владимир Карасев в комментарии Федеральному агентству новостей отмечал, что «отравление» было спланировано опальным блогером заранее. Он говорит, что просто уехать на Запад — это не тот вариант, так как Навальный тогда будет считаться сбитым летчиком. Однако сценарий со спецбортом из Германии для него более предпочтителен.

Общественный деятель Эрнест Макаренко говорит, что в отравлении Навального заинтересованы лишь враги России. Он убежден, что окружение Навального специально нагнетает ситуацию в связи с его попаданием в больницу, чтобы добиться срочного отлета на Запад. Член Совета Федерации Сергей Цеков подчеркивал, что версия с отравлением блогера может быть интересна исключительно его западным кураторам.

Напомним, 20 августа самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился Навальный, был вынужден экстренно сесть в омском аэропорту из-за резкого ухудшения самочувствия блогера. Он был госпитализирован и находился в коме. Основной диагноз — нарушение обмена веществ, версия с умышленным отравлением не подтвердилась.