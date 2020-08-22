Диетолог рассказала о правильной каше для завтрака

Москва, 22 августа. Каша на завтрак заряжает энергией и укрепляет иммунную систему, однако есть одну лишь кашу по утрам — вредно. Доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чигия в беседе с радио Sputnik рассказала, какие нужны добавки к этому блюду, чтобы завтрак был сбалансированным.

Диетолог напомнила, что каша состоит почти из одних только углеводов, а этого для организма недостаточно, тем более утром. Вашно рекомендует добавить белок к продукту. Это может быть, например, сыр или яйцо.

«Завтрак должен быть достаточно плотным, 30% от рациона, поэтому это может быть, условно, салат, яйцо, каша, бутерброд с сыром, может быть, какое-то мясное блюдо», — добавила специалист.

Чигия также подчеркнула, что каши надо готовить на молоке, а не на воде, поскольку в зерновых продуктах белки не усваиваются.

«Там не хватает лизина, а раз лизина мало, все другое не усваивается. Чтобы белки из зерновых усваивались, каши нужно готовить на молоке, где лизина в избытке», — сообщила она.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, как превратить чашку кофе, выпитого на бегу, в полноценный завтрак. Она предупредила, что голый кофе на завтрак может привести к перееданию во второй половине дня. У этого бодрящего напитка много плюсов, но нельзя пить кофе на пустой желудок.

Если нет времени на завтрак, специалист советует купить в кофейне несладкую булочку из цельнозерновой муки. Или можно прихватить сэндвич с сыром, рыбой или курицей. Отлично подойдут булочки с рисом, картошкой или творогом.