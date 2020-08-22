Экс-депутат Рады рассказал о «цирке», который устроил в Херсоне Зеленский

Киев, 22 августа. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Херсон привела к раздражению местных жителей, которых возмутил устроенный главой государства «цирк». Такое мнение порталу «ПолитНавигатор» озвучил экс-депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко.

«Мне стыдно было смотреть на этот цирк. Зеленский продемонстрировал безграмотность и непонимание того, что происходит в Херсоне. Вел он себя не как президент, а как настоящий клоун», – рассказал политик.

По словам Журавко, Зеленский оказался очередным чиновником из Киева, который обещает Херсону рост благосостояния, программы развития, завершение многолетних долгостроев мостов и тому подобное. Но на практике после победы Евромайдана в Херсонской области каждый год падает уровень жизни, констатировал экс-депутат.

Журавко напомнил, что вследствие коронавируса экономике был нанесен колоссальный урон. Экс-депутат упомянул о безработице, кризисе в сельском хозяйстве, развале производств и росте тарифов, в том числе «на воду для полива в фермерских хозяйствах».

Политик считает, что у Зеленского ответа на эти вопросы нет. Люди видели, что глава государства занимался популизмом, пытался пиариться с прицелом на выборы в местные советы осенью, отметил Журавко.

«Итог этой поездки Зеленского – жирная двойка, «неуд». Думаю, визит действительно будет иметь эффект на выборах, но обратный тому, на что рассчитывали в Киеве. Это провал», – возмутился политик.

Ранее сенатор от Госсовета Крыма Сергей Цеков заявил, что Зеленский не понимает, почему страна потеряла Крым, и только предлагает нереализуемые варианты возвращения полуострова в состав страны. Таким образом он прокомментировал предложение Зеленского сделать успешной Херсонскую область, чтобы быстрее вернуть Крым.