Машков объяснил, почему перестал сниматься в кино

Москва, 22 августа. Актер и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков в беседе с журналом «7Дней» рассказал, почему уже больше двух лет не снимается в кино.

По словам Машкова, у него не остается времени на кино, однако он об этом не жалеет.

«Я сейчас занимаюсь самым увлекательным делом, какое только существует в мире, — театром. По-моему, нет ничего интереснее, чем этот живой организм, этот огромный коллектив, который состоит из друзей, товарищей, сотрудников. Ведь только если все увлечены одним делом, оно начинает получаться...» — объясняет артист.

Он подчеркнул, что последние два с половиной года находится в театре. Как отмечает Машков, полученный результат, а также созданная атмосфера дают ему основание полагать, что театр двигается в правильном направлении.

«Театр — семья. И я должен знать, что предложить дальше, чтобы семья была благополучной, чтобы у театра был успех», — говорит худрук Театра Табакова.

Ранее были обнародованы сведения о доходах и имуществе руководителей московских театров, которые подведомственны столичному департаменту культуры. Владимир Машков за минувший год задекларировал 25 млн 595 тыс. рублей. Артист также владеет двумя квартирами 76 и 104 кв. м., а также двумя автомобиля марки Mercedes.