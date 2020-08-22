Экс-депутат Рады Хмара обвинил Зеленского в «продвижении» интересов России

Львов, 22 августа. Один из основателей Украинской республиканской партии Степан Хмара считает, что Владимир Зеленский должен покинуть пост президента Украины, поскольку продвигает интересы Москвы и уничтожает Украину.

«Если бы Зеленский имел хоть каплю чести и совести, он бы покинул пост президента. Потому что государством он не управляет, а только содействует его разрушению. Посмотрите на кадровую политику Зеленского — это целенаправленная политика по продвижению российских интересов на Украине», — заявил экс-депутат Рады в эфире YouTube-канала Drozdov.

В частности, возмущение Хмары вызвали выборы новой Верховной рады, которые, по его мнению, были антиконституционными и разрушили украинский парламентаризм. Депутатов вместе с президентом он назвал «шантрапой».

Хмара регулярно выступает с резкими политическими заявлениями. Ранее в интервью Федеральному агентству новостей он заявлял, что западные страны занимают «пророссийскую» позицию по отношению к Украине.

Позднее он призвал мир вести против России дипломатическую, политическую и информационную войну. Националист считает, что сейчас настал «прекрасный момент», чтобы начинать давление на Россию. Это он связывает, с большим количеством конфликтов, в которые втянута Москва. По его словам, современная война не обязательно должна иметь силовой характер и разворачиваться на линии фронта. Он призвал использовать «другие компоненты» противостояния.