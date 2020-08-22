В центре Киева установили «виселицы для ваты»

Киев, 22 августа. Украинские неонацисты из группировки Centuria установили в центре Киева «виселицы для ваты». Ролик с акцией они выложили в своем Telegram-канале, сообщает портал «Русская весна».

«Центурионы» пообещали рассказать, кого вздернут первым, в субботу, 22 августа. Пока они оборудовали в самом центре Киева место «казни».

На опубликованном видео группа молодых людей в черной одежде и масках развернула плакат с текстом: «Место для ваты» на пешеходном мосту над аллеей Героев небесной сотни. С моста были свешены петли.

«Они — предатели и пособники оккупантов, они — коллаборационисты и советские приспособленцы. Напомни, где настоящее место для ваты», — написали в описании к видеоролику участники группировки.

В этот момент полиции рядом не было.

Ранее экс-депутат Верховной рады Давид Жвания записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Бывший парламентарий продолжил серию признаний о Майдане, в процессах которого участвовал с пятым лидером страны Петром Порошенко.

В начале выступления Жвания заявил, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова игнорирует его признания в совершении преступлений бывшим президентом и остальной «командой». Экс-депутат отметил, что пока Венедиктова молчала, его предостережения начали сбываться — коварный Порошенко приступил к раскачиванию ситуации в стране. По его словам, вскоре «порохоботы», которых ему лично доводилось финансировать по просьбе экс-лидера, позовут людей на улицы.