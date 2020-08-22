Кривой герб Украины появился на самом высоком флагштоке Киева

Киев, 22 августа. В Киеве на вершине 90-метрового флагштока, установленного ко Дню независимости, криво установили государственный герб.

Фотографию опубликовал журналист Василий Апасов на своей странице в Facebook. Чуть позже он добавил видео.

В подписи к фото он пошутил, что «в КГГА было требование, чтобы в День независимости с пешеходного моста с треснувшим стеклом было обязательно видно 90-метровый флагшток с кривым гербом».

«90-метровый флагшток с кривым гербом. Кривой, как управление городом Киевом», — негодует журналист.

Подписчики Апасова оценили иронию, оставив массу комментариев по поводу видоизмененного государственного символа.

«В Европе же есть кривая Пизанская башня, пусть и в Киеве тоже будет что-нибудь кривое», — пишет пользователь под ником Anthony Moiseenko.

«Это гениальная задумка автора на самом деле, символично показывает, как Украина встает с колен!» — добавил Станислав Махотин.

«Какая жизнь — такой флагшток!» — отметила Елена Пермякова.

«Теперь на выравнивание уйдет столько же денег, как на сам столб», — уверен Валерий Головченко.

В среду мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на киевских холмах у монумента «Родины-матери» установили флагшток весом 32 тонны и высотой почти 90 метров. В День государственного флага Украины 23 августа здесь будет развиваться самый большой стяг размером 16 на 24 метра, который будет виден из любой точки Киева.