Кривой герб Украины появился на самом высоком флагштоке Киева

Киев, 22 августа. В Киеве на вершине 90-метрового флагштока, установленного ко Дню независимости, криво установили государственный герб.
Фотографию опубликовал журналист Василий Апасов на своей странице в Facebook. Чуть позже он добавил видео.
В подписи к фото он пошутил, что «в КГГА было требование, чтобы в День независимости с пешеходного моста с треснувшим стеклом было обязательно видно 90-метровый флагшток с кривым гербом».
«90-метровый флагшток с кривым гербом. Кривой, как управление городом Киевом», — негодует журналист.
Подписчики Апасова оценили иронию, оставив массу комментариев по поводу видоизмененного государственного символа.
«В Европе же есть кривая Пизанская башня, пусть и в Киеве тоже будет что-нибудь кривое», — пишет пользователь под ником Anthony Moiseenko.
«Это гениальная задумка автора на самом деле, символично показывает, как Украина встает с колен!» — добавил Станислав Махотин.
«Какая жизнь — такой флагшток!» — отметила Елена Пермякова.
«Теперь на выравнивание уйдет столько же денег, как на сам столб», — уверен Валерий Головченко.
В среду мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на киевских холмах у монумента «Родины-матери» установили флагшток весом 32 тонны и высотой почти 90 метров. В День государственного флага Украины 23 августа здесь будет развиваться самый большой стяг размером 16 на 24 метра, который будет виден из любой точки Киева.
«Накануне Дня государственного флага мы откроем мемориал и торжественно поднимем главный флаг Украины. Соорудил город этот объект на средства меценатов, которым я очень благодарен!» — написал Кличко на своей странице в Facebook.