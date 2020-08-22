Facebook готовит планы на случай публикации ложных данных о выборах в США

Вашингтон, 22 августа. Администрация Facebook готовит планы действий на случай публикации в социальной сети заведомо ложной информации об итогах выборов президента США, в том числе действующим главой государства Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.

В компании «составляют планы на случай непредвиденных обстоятельств и рассматривают различные варианты развития событий после выборов» отмечают источники издания. В том числе рассматривается возможность того, что действующий президента потерпит поражение и попытается сохранить высший государственный пост.

В частности администрация Facebook решает, как поступить, если Трамп «заявит, что одержал победу» после проигрыша. Также рассматривается возможность объявления со стороны Трампа о вмешательстве в выборы или о неких нарушениях при голосовании по почте.

Кроме того, в Facebook обсудили возможность создания системы, которая, при необходимости, позволила бы полностью отключить в соцсети показ политической рекламы.

В планировании участвуют представители руководства Facebook. Для обсуждения работы в этом направлении они встречаются ежедневно.

Ранее экс-президент США Билл Клинтон заявил, что Белый дом при действующем главе государства Дональде Трампе превратился в эпицентр хаоса. По его словам, американцы сделали правильный выбор, если им нужен человек, который «считает своей работой просмотр телевидения часами напролет и поношение людей в соцсетях».