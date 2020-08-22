Разрубивший огурец на ладони Зеленского казак баллотируется в депутаты

Киев, 22 августа. Казак, который во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье разрубил огурец на его ладони, будет баллотироваться в местный городской совет. Об этом накануне на своей странице в соцсети Facebook написала советник председателя Запорожской областной государственной администрации по вопросам реализации гендерной политики Татьяна Ковылина.

«В нашей команде «Справжніх Дій» появился настоящий казак, кандидат в депутаты городского совета Андрей Лозовой, который разрубил пополам огурец президенту Зеленскому», — написала Ковылина.

Речь идет об артисте местного конного театра Андрее Лозовом.

Сама Ковылина будет выдвигаться в мэры Запорожья от партии «Справжні дії».

Ранее ведущие киевские политологи обсудили возможный запрет политических партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Партии Шария. По их мнению, для этого нет никаких юридических оснований, зато в преддверии местных выборов украинские радикалы своими действиями невольно добавили очков данным политическим силам.

Местные эксперты отмечают два главных фактора нынешнего скандала. Во-первых, это очередная попытка давления на пророссийские силы со стороны национал-патриотов. Второй фактор скандала — это причины для запрета двух партий, которые привели нацисты-общественники. Среди них — требование ОПЗЖ к власти исправно платить пенсии жителям ЛДНР, а также уравнять в правах всех участников событий Евромайдана.

