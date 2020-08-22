Шурыгина разозлила поклонников обнаженным фото

Москва, 22 августа. Диана Шурыгина опубликовала фотографию, на которой она предстала перед своими подписчиками в соцсети абсолютно обнаженной. Многие пользователи отметили, что «это уже перебор».

На фото, опубликованном в Instagram, 21-летняя Шурыгина стоит в душе, прикрывая пикантные места рукой.

Пользователи в комментариях поспешили выразить свое возмущение, считая снимок слишком откровенным.

«Ну, это перебор уже», — пишет в комментариях пользователь под ником nika_jones95.

«То чувство, когда можешь привлечь внимание и пиар, только выставляя свои голые фото на обозрение. Лучше бы делом полезным занялась и ума прибавила», — добавила kuznecova17036.

«Ты, конечно, извини, но ты нормальная вообще?! Думаешь, это красиво на все общее обозрение выставлять такие фото?» — негодует bycinka_77.

«Когда в «Пусть говорят» уже не берут, а зарабатывать на чем-то нужно», — иронизирует yarik_yu_17.

Другие же заступились за Шуригуну, посоветовав комментаторам не лезть не в свое дело.

«Тем не менее, все смотрят и лайкают, значит нравится — и посмотрите, сколько просмотров», — обратила внимание kovaleva_528.

«Ей что теперь — в монастырь надо? Ее тело — ее дело, не ваше же голое тело она выставляет, Боже. Собрались тут монашки», — пишет thekardanova.

Некоторые пользователи вспомнили об отношениях Шурыгиной с миллионером Денисом Ребровым, упрекнув девушку слишком откровенным фото.

Роман между Шурыгиной и Ребровым начался около года назад. Однажды девушка, ее супруг — оператор Первого канала Андрей Шлянин и молодой бизнесмен провели деловую встречу в ресторане, после чего Ребров серьезно заинтересовался замужней звездой. Спустя некоторое время стало известно об измене со стороны девушки, после чего пара подала на развод.

В июле сообщалось, что Шурыгина сама застукала нового бойфренда за изменой со своей подругой.