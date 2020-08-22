Актриса из сериала «Кухня» рассказала о жестоком избиении 17-летнего сына

Москва, 22 августа. Актриса театра и кино Елена Ксенофонтова сообщила, что ее 17-летнего сына Тимофея сильно избили двое незнакомцев. Историей известная по роли Элеоноры Галановой в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон» артистка поделилась в соцсети Instagram.

«Двое взрослых (лет 30-35), нетрезвых мужчин, на выходе из перехода заприметили подростка и решили: «Почему бы и нет, а то как-то скучновато». Били жестоко. Ногами. В лицо. В результате перелом носа в двух местах, множество гематом, сотрясение, сломанные очки», — сообщила Ксенофонтова.

По словам артистки, избиение произошло почти две недели назад. Однако злоумышленников все еще ищут. Ксенофонтова решила рассказать о произошедшем, чтобы поблагодарить всех неравнодушных, которые помогли ее сыну.

Среди прочих, актриса поблагодарила молодого человека, который «отбил» ее сына и довел до ближайшего торгового центра. Ксенофонтова сожалеет, что не знает не имени мужчины, ни его координат. Кроме того, она поблагодарила врачей скорой помощи и приемного отделения Филатовской больницы, врачей и медсестер лор отделения Филатовской больницы, своих родных и близких, а также «просто неравнодушных людей».

Ранее участницу реалити-шоу «Дом-2» Екатерину Скалон доставили в московскую больницу на карете скорой помощи. Девушку мог избить сожитель.

В СМИ сообщили, что у Скалон ушиб грудной клетки, гематомы на лице и, предположительно, сотрясение мозга.