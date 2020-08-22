Пашаев заявил, что Ефремов завязал с алкоголем

Москва, 22 августа. Адвокат Эльман Пашаев, представлявший в суде актера Михаила Ефремова, заявил, что его бывший клиент больше не употребляет алкоголь.

В эфире телеканала «Россия-1» Пашаев сообщил, что теперь Ефремов больше не пьет.

«Я готов инициировать анализы, чтобы это подтвердилось», — подчеркнул он.

Напомним, пристрастие Ефремова к спиртным напиткам стало причиной трагедии. 8 июня заслуженный артист РФ, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Захаров, передавал «Царьград». Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Сейчас актер находится под домашним арестом.

На одном из заседаний суда Ефремов не признал своей вины. По его словам, он не помнит события того рокового дня. Позднее в суде были просмотрены записи с момента аварии. Ефремов заявил, что «с трудом» узнает себя.

В минувшую пятницу Ефремов отказался от услуг своих адвокатов Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Актер сообщил, что намерен нанять адвокатов «посильнее», например, Генриха Падву и Генри Резника. При этом Пашаев и Шаргородская останутся его консультантами.