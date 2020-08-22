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Пашаев заявил, что Ефремов завязал с алкоголем

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Пашаев заявил, что Ефремов завязал с алкоголем

Москва, 22 августа. Адвокат Эльман Пашаев, представлявший в суде актера Михаила Ефремова, заявил, что его бывший клиент больше не употребляет алкоголь.

В эфире телеканала «Россия-1» Пашаев сообщил, что теперь Ефремов больше не пьет.

«Я готов инициировать анализы, чтобы это подтвердилось», — подчеркнул он.

Напомним, пристрастие Ефремова к спиртным напиткам стало причиной трагедии. 8 июня заслуженный артист РФ, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Захаров, передавал «Царьград». Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Сейчас актер находится под домашним арестом.

Пашаев заявил, что Ефремов завязал с алкоголем

На одном из заседаний суда Ефремов не признал своей вины. По его словам, он не помнит события того рокового дня. Позднее в суде были просмотрены записи с момента аварии. Ефремов заявил, что «с трудом» узнает себя.

В минувшую пятницу Ефремов отказался от услуг своих адвокатов Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Актер сообщил, что намерен нанять адвокатов «посильнее», например, Генриха Падву и Генри Резника. При этом Пашаев и Шаргородская останутся его консультантами.

Источник: Россия-1
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