Преподаватель детской школы искусств погибла при взрыве газа в Ярославле

Ярославль, 22 августа. Преподаватель истории ИЗО детской школы искусства Ярославля Елена Калошина погибла при взрыве бытового газа в жилом доме, сообщает ТАСС со ссылкой на группу учреждения «Вконтакте».

«С прискорбием сообщаем, что сегодня при взрыве на Батова д. 5, к. 2 погибла преподаватель истории изобразительного искусства Калошина Елена Александровна», — говорится в сообщении.

На сайте муниципальной детской школы искусств «Канцона» сообщается, что Калошина — преподаватель высшей квалификационной категории. Ее педагогический стаж составляет более 26 лет.

Информацию также подтвердила коллега Калошиной.

Согласно последним данным регионального управления МЧС РФ, в результате ЧП в Ярославле погиб один человек, четверо были госпитализированы. Предварительно жителей будут размещать в администрации Дзержинского района. На месте взрыва спасатели с некоторой периодичностью проводят так называемые «минуты тишины» для поиска возможных пострадавших под завалами.

Взрыв в жилом доме в Ярославле произошел около семи часов вчера. В результате обрушились перекрытия с третьего по шестой этаж. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека».