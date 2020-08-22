Кофе назвали защитой от рака

Москва, 22 августа. Если бы каждый человек в мире ежедневно пил хотя бы две чашки кофе, то от рака умирали бы на несколько сотен тысяч человек меньше. К такому выводу пришла группа ученых, опубликовавших научную статью в журнале Alimentary Pharmacology & Therapeutics.

Как отмечают исследователи, употребление двух или трех чаше кофе в день снижает риск развития рака на 38%, а риск смерти от заболевания — на 46%. Если же человек начинает пить четыре или более чашек в день, то риск развития снижается на 41%, а шанс умереть — на 71%.

Чтобы определить глобальный эффект употребления кофе, специалисты проанализировали связанную с раком печени статистику Global Burden of Disease 2016. За этот год было зарегистрировано 1,24 млн смертей от рака печени. С учетом влияния на заболеваемость кофе оказался способен спасти более 452,8 тыс. человек при употреблении двух чашек кофе и более 723,2 тыс. человек при употреблении четырех чашек.

Ранее Управление по санитарному надзору США опубликовало перечень продуктов, которые могут представлять смертельную опасность для человека. В список вошли некоторые виды грибов, брокколи и руккола, арахис, сосиски, устрицы, яйца и горячий кофе.

Кофейный блогер Ольга Игнатьева недавно рассказала о новом виде кофе — нитрокофе. Для его приготовления используется кофе холодного заваривания, который потом насыщают азотом. Отмечается, что это наиболее бодрящий вид кофе.