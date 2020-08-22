Прогулочный теплоход с десятками пассажирами затонул в Вологде

Вологда, 22 августа. Теплоход с пассажирами потерпел бедствие в Вологде у Кремлевской площади, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Инцидент произошел около 22.00 (время совпадает с московским). К спасателям поступила информация, что на реке Вологда у Кремлевской площади затонуло судно — «Капитан Артюшин».

На место ЧП отправились спасатели и полиция. По предварительным данным, на борту находились 25 человек, включая ребенка. Спасатели вовремя эвакуировали их на берег, никто не пострадал.

«В настоящее время судно находится под водой, расстояние до берега около 20 м, глубина около двух метров», — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве отметили, что судно «Капитан Артюшин» было построено в 1973 году.