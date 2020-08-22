В США бывшего спецназовца обвинили в шпионаже в пользу России

Вашингтон, 22 августа. Бывший сотрудник американского спецназа Питер Деббинс арестован по подозрению в сговоре с российскими разведчиками, сообщает Министерство юстиции США.

Согласно данным следствия, он передавал российским спецслужбам информацию о силах спецназначения и контакты для вербовки военных США. Следователи считают, что Деббинс сотрудничал с иностранными спецслужбами с 1996 по 2011 год. В это время он регулярно посещал Россию. В 1997 году он якобы получил кодовое имя от российской разведки и подписал заявление о желании служить РФ.

Отмечается, что с 1998 по 2005 год Деббинс служил в армии США, сначала в химических войсках, а потом в спецназе. По мнению следствия, он передавал Москве личные данные сотрудников, чтобы агенты определяли, стоит ли их завербовать.

Если Питер Деббинс будет признан виновным, то ему грозит пожизненный срок.

Напомним, это уже третий арест офицера США по обвинению в шпионаже за последние несколько месяцев. Недавно в передаче секретных данных России был обвинен старшина ВМС США Чарльз Бриггс, а 18 августа был арестован бывший офицер ЦРУ Александр Юк Чинг Ма по подозрению в работе на КНР.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что вопрос о возможном обмене осужденного в России американца Пола Уилана не обсуждается между Москвой и Вашингтоном. По его словам, американцы знают о предложениях Москвы по решению задачи возвращения соотечественников, которые были неправосудно приговорены к срокам в США.