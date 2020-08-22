Тихановская отказалась от участия в новых президентских выборах

Минск, 22 августа. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не планирует снова выдвигать свою кандидатуру, если в стране будут назначены новые выборы. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Белсат».

Журналист поинтересовался у Тихановской, в случае перевыборов будет ли она или ее супруг Сергей принимать участие в выборах.

«Я не планирую сама», — ответила она.

Напомним, Тихановская выдвинула свою кандидатуру на выборах президента после того, как ЦИК отказался зарегистрировать инициативную группу ее мужа. В конце мая Сергей Тихановский был задержан милицией во время предвыборного пикета в Гродно.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу с 80,1% голосов одержал Лукашенко в шестой раз подряд. Второе место с 10,12% заняла Тихановская. Несогласные с результатами голосования жители страны вышли на массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор, передавал «Царьград». В первые дни бойцы ОМОН жестко действовали при задержании участников протестов.

В ночь на 11 августа Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве.

В среду стало известно, что Евросоюз не признал итоги состоявшихся в Белоруссии выборов и намерен ввести санкции против лиц, которые несут ответственность «за насилие в республике и фальсификацию на выборах».