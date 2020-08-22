Фанатов «Орла и решки» возмутило назначение подруги Ивлеевой новой ведущей

Москва, 22 августа. Зрители раскритиковали решение телеканала «Пятница» сделать Юлию Коваль соведущей в очередном сезоне шоу «Орел и решка».

Недавно в Instagram «Орла и решки» появилось сообщение, в котором сказано, что Коваль будет вести программу вместе с Анастасией Ивлеевой.

«Мы решили узнать, кто сильнее: дружба Насти и Юли или желание обладать безлимитной картой. Так что в новом сезоне девочки будут отрываться!» — отмечается в посте.

Поклонники шоу остались недовольны таким тандемом. Некоторые зрители пишут, что не смотрели прошлый сезон именно из-за участия в нем Юлии Коваль.

«Придется пропустить еще и этот сезон, прошлый не смотрела из-за Коваль», — пишет djvlada57. «А более неинтересную ведущую не могли пригласить?» — недоволен sasha.karpov. «Да она в точь-в-точь копирует Настю», — отмечает akylaykazakbaeva. «Ну почему Коваль? Так большинство проголосовали против нее же», — комментирует m_begimm. «Вы там какие-то странные. Врагам на зло оставили Коваль. Но вы не учли то, что враги Коваль — это и есть обычные зрители», — написал postnikov197.

Ранее поклонники «Орла и решки» запустили в Сети хэштег #тольконековаль. Поводом стал опрос, проведенный руководством шоу. За возвращение Насти Ивлеевой в шоу тогда проголосовали 700 тыс. человек. Она подчеркнула, что впервые в истории «Орла и решки» сотни тысяч поклонников смогли добиться возвращения ведущей.