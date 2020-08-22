Сябитова раскрыла секреты построения идеального брака

Москва, 22 августа. Телеведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова поделилась секретами построения брака с точки зрения женщины. Соответствующий пост «телесваха» опубликовала у себя в Instagram.

Сябитова убеждена, что женщины и мужчины любят абсолютно по-разному.

«Женщина желает, потому что хочет любить, а мужчина хочет любить, потому что желает эту женщину. Что доказывает противоречивость чувств», — считает телеведущая.

Как отмечает эксперт, женщинам, для достижения идеального брака необходимо «удерживать баланс» между бытом, сексуальностью и чувством выгоды.

«В народном творчестве это звучит так: настоящая женщина должна быть хозяйкой на кухне, скромницей в гостях и любовницей в постели», — пишет Сябитова.

Недавно Роза Сябитова рассказала, как заставить мужчину сделать предложение руки и сердца. По ее словам, самый старый и проверенный способ привести мужчин к браку — стать для него незаменимой. Она отмечает, что женщина может показать себя «рекламным агентом» мужчины, а также заставить его считать ее жизненной опорой.

Также ведущая «Давай поженимся» объяснила, почему считает опасным совместное проживание вне брака. По ее мнению, подобная форма отношений является способом убежать от обязательств перед партнером.