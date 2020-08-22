Сябитова раскрыла секреты построения идеального брака

Москва, 22 августа. Телеведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова поделилась секретами построения брака с точки зрения женщины. Соответствующий пост «телесваха» опубликовала у себя в Instagram.
Сябитова убеждена, что женщины и мужчины любят абсолютно по-разному.
«Женщина желает, потому что хочет любить, а мужчина хочет любить, потому что желает эту женщину. Что доказывает противоречивость чувств», — считает телеведущая.
Как отмечает эксперт, женщинам, для достижения идеального брака необходимо «удерживать баланс» между бытом, сексуальностью и чувством выгоды.
«В народном творчестве это звучит так: настоящая женщина должна быть хозяйкой на кухне, скромницей в гостях и любовницей в постели», — пишет Сябитова.
Почему большинство женщин с такой лёгкостью пытаются «дрессировать» или изменить своих мужчин только потому, что они родились женщинами? Ведь очевидно, чтобы изменить поведение своего мужчины, женщина должна сначала узнать его мир, не забывая о том, что мы не похожи друг на друга. Помните, мужчина с Марса, женщина с Венеры. И вот вам первая «непреодолимая сложность». Первый и важный тест для мужчины, определяющий, желает ли он отношений с этой женщиной, тест на секс, а для женщины важно узнать, вызывает ли этот мужчина у неё желание любить его. Другими словами, женщина желает, потому что хочет любить, а мужчина хочет любить, потому что желает эту женщину. Что доказывает противоречивость чувств. И как с этим быть? Чтобы удержать баланс, женщине необходимо поддержать равновесие между сексуальным влечением и чувством выгоды от вашего союза у мужчины. В народном творчестве это звучит так: настоящая женщина должна быть хозяйкой на кухне, скромницей в гостях и любовницей в постели. Кому удалось осуществить эту мечту каждого мужчины? Чтобы подтвердить правдивость ваших положительных ответов, давайте проведём опрос. Ответьте на вопрос: «По каким причинам ваш мужчина счастлив с вами?». А тем, кто хочет узнать секреты, которыми руководствуется в отношениях мужчина, предлагаю записаться ко мне на консультацию: http://syabitovaroza.ru/ #сябитовароза #свахасябитова #каналсваха #удачныеотношения #удачноезамужество #брачноеагентствосябитовой
Недавно Роза Сябитова рассказала, как заставить мужчину сделать предложение руки и сердца. По ее словам, самый старый и проверенный способ привести мужчин к браку — стать для него незаменимой. Она отмечает, что женщина может показать себя «рекламным агентом» мужчины, а также заставить его считать ее жизненной опорой.
Также ведущая «Давай поженимся» объяснила, почему считает опасным совместное проживание вне брака. По ее мнению, подобная форма отношений является способом убежать от обязательств перед партнером.