Пандемия может помочь экономическому развитию бедных стран

Москва, 22 августа. Пандемия коронавируса может дать возможность слабым экономикам и бедным государствам развиваться быстрее, сообщает The Economist.

По мнению издания, страны с развивающейся экономикой, такие как Китай, Египет и Вьетнам, покажут экономический рост. Так как передовые экономики будут стремительно терять свои позиции, то разрыв между ними заметно сократится.

Среди тех, кто получит шанс на ускоренное восстановление, The Economist называет страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), которые будут развиваться быстрее, чем высокоразвитые государства. Это объясняется тем, что доходы от инвестиций выше там, где капитал присутствует в меньшем объеме. Аналитики Всемирного банка считают кризис на фоне пандемии мотивом структурных реформ, которые могут сократить разрыв между сильными и слабыми экономиками.

Экономист Михаил Делягин в недавнем интервью отмечал, что сентябрь может стать «роковым» для всего мира. По его словам, в следующем месяце «будет решаться дальнейшая судьба как минимум нескольких крупных стран северного полушария, а как максимум — конструкции всего западного мира».

Ранее вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов недавно сообщил, что американские ученые проявляют профессиональный интерес к российской вакцине от коронавируса и избегают негатива в оценках.