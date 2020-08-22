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TikTok в Эстонии признали угрозой для безопасности страны

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TikTok в Эстонии признали угрозой для безопасности страны

Таллин, 22 августа. Департамент государственной инфосистемы (RIA) Эстонии запретил своим сотрудникам использовать в служебных телефонах приложение TikTok. Ведомство уверяет, что популярный сервис несет угрозу для безопасности страны.

Как сообщает ERR, с конца июня всем сотрудникам RIA запрещено устанавливать на свои телефоны TikTok. Такие же рекомендации были направлены и в другие государственные учреждения и министерства, чтобы они также рассмотрели вопрос о запрете приложения на официальных устройствах.

«Решение было принято сразу после того, как два литовских журналиста опубликовали статью на Boredpanda, в которой говорилось, что TikTok, по сути, представляет собой приложение для сбора данных, замаскированное под социальные медиа», — сообщил представитель RIA Тыну Таммер.

Ранее СМИ уже неоднократно обращали внимание, что китайская соцсеть для обмена короткими видео TikTok избегает правил защиты данных, установленных техническим гигантом Google. 

TikTok в Эстонии признали угрозой для безопасности страны

Таммер отметил два основных нюанса. Во-первых, по его словам, приложение собирает большой объем информации с телефона и из внутренних данных телефона — любых используемых приложений. В некоторых случаях местоположения GPS собираются каждые 30 секунд, чтобы увидеть, где на самом деле проживает пользователь.

По его словам, во-вторых, TikTok «довольно хорошо» скрывает сбор данных, что делает приложение еще более подозрительным.

«Внедрена обширная криптография и приняты меры для ее сокрытия. Кроме того, приложение меняет свое поведение, когда замечает, что в него пытаются проникнуть и исследовать», — отметил Таммер.

По его словам, он не хотел публично заявлять, что TikTok — это приложение для сбора данных, а не соцсеть. 

«Но, глядя на имеющиеся данные, становится ясно, почему США рассматривают это как угрозу безопасности. Мы также видим проблемы. Доказательства, указывающие на то, что это тихая и глубокая вода, складываются», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok», сообщал телеканал «360». В документе говорится, что приложение угрожает национальной безопасности США. Аналогичные санкции приняты в отношении другого китайского ресурса  — WeChat.

В документе утверждается, что «TikTok автоматически забирает большое количество информации от пользователей», в том числе историю поиска и данные о местоположении. В Белом доме считают, что эта ситуация может привести к тому, что доступ к персональным данным американских граждан получит Компартия Китая.

Источник: ERR
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