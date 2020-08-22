TikTok в Эстонии признали угрозой для безопасности страны

Таллин, 22 августа. Департамент государственной инфосистемы (RIA) Эстонии запретил своим сотрудникам использовать в служебных телефонах приложение TikTok. Ведомство уверяет, что популярный сервис несет угрозу для безопасности страны.

Как сообщает ERR, с конца июня всем сотрудникам RIA запрещено устанавливать на свои телефоны TikTok. Такие же рекомендации были направлены и в другие государственные учреждения и министерства, чтобы они также рассмотрели вопрос о запрете приложения на официальных устройствах.

«Решение было принято сразу после того, как два литовских журналиста опубликовали статью на Boredpanda, в которой говорилось, что TikTok, по сути, представляет собой приложение для сбора данных, замаскированное под социальные медиа», — сообщил представитель RIA Тыну Таммер.

Ранее СМИ уже неоднократно обращали внимание, что китайская соцсеть для обмена короткими видео TikTok избегает правил защиты данных, установленных техническим гигантом Google.

Таммер отметил два основных нюанса. Во-первых, по его словам, приложение собирает большой объем информации с телефона и из внутренних данных телефона — любых используемых приложений. В некоторых случаях местоположения GPS собираются каждые 30 секунд, чтобы увидеть, где на самом деле проживает пользователь.

По его словам, во-вторых, TikTok «довольно хорошо» скрывает сбор данных, что делает приложение еще более подозрительным.

«Внедрена обширная криптография и приняты меры для ее сокрытия. Кроме того, приложение меняет свое поведение, когда замечает, что в него пытаются проникнуть и исследовать», — отметил Таммер.

По его словам, он не хотел публично заявлять, что TikTok — это приложение для сбора данных, а не соцсеть.

«Но, глядя на имеющиеся данные, становится ясно, почему США рассматривают это как угрозу безопасности. Мы также видим проблемы. Доказательства, указывающие на то, что это тихая и глубокая вода, складываются», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok», сообщал телеканал «360». В документе говорится, что приложение угрожает национальной безопасности США. Аналогичные санкции приняты в отношении другого китайского ресурса — WeChat.

В документе утверждается, что «TikTok автоматически забирает большое количество информации от пользователей», в том числе историю поиска и данные о местоположении. В Белом доме считают, что эта ситуация может привести к тому, что доступ к персональным данным американских граждан получит Компартия Китая.