Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж 21 августа заявил о прекращении огня со стороны подконтрольных ему боевиков. По словам Сарраджа, причиной такого решения стала «политическая ответственность» и распространение коронавируса в Ливии. Однако эксперты отмечают, что настоящей причиной прекращения огня является вовсе не «ответственность» Сарраджа, а провал турецкого наступления на Сирт.

Заявление Сарраджа прозвучало после многомесячной подготовки к штурму Сирта, в которой принимала активное участие Турция. Со стороны ПНС в район города, согласно данным разведки Ливийской национальной армии (ЛНА), было направлено более 10 тыс. боевиков. Перед отправкой на линию фронта джихадисты прошли обучение у офицеров ВС Турции. При этом тренировочные лагеря созданы как в Турции, так и в Ливии, на оккупированных ПНС территориях. В общей же сложности усилиями Анкары в североафриканскую страну были переброшены более 25 тыс. наемников, в числе которых порядка 17 тыс. радикалов из Сирии и 2,5 тыс. джихадистов из Республики Чад.

Вместе с наращиванием группировки живой силы ПНС совместно с Анкарой стягивали военную технику к Сирту. В окрестностях города были замечены бронемашины пехоты и артиллерия. На постоянной основе с беспилотников велась разведка позиций ЛНА. Военное присутствие были увеличено и на море: в Мисурату были направлены 7 военных кораблей, размещены средства ПВО.

Главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар, понимая намерения боевиков, принял тактически верное решение — передислоцировать войска в район города. Армия заняла оборонительные позиции и выстроила многоуровневую систему защиты. Грамотный ответ на агрессию ПНС позволил закрыть все пути возможной атаки через сушу, море и воздух.

Политолог Юлия Стрелкова отмечает, что заявление Файеза Сарраджа о готовности к перемирию является прямым следствием того, что Халифа Хафтар закрепился на стратегической линии Сирт-Джуфра.

«При поддержке более 17 тыс. боевиков, переброшенных Турцией в Ливию, Саррадж так и не смог переломить ситуацию. Турецкие фрегаты наносили несколько ударов по силам Хафтара, Анкара задействовала и F16. Но все эти меры не помогли ПНС захватить всю территорию Ливии», — комментирует ситуацию Стрелкова.

Ливийская национальная армия сделала все возможное для защиты Сирта. Позицию Халифы Хафтара поддерживают многие арабские страны, включая Египет, Бахрейн и Алжир.