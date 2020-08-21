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Пашаев пообещал не бросать отказавшегося от него Ефремова

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Пашаев пообещал не бросать отказавшегося от него Ефремова

Москва, 21 августа. Адвокат Эльман Пашаев пообещал, что «не бросит» актера Михаила Ефремова, пока тот не выберет себе нового представителя для суда.

В пятницу на очередном заседании суда по делу о смертельном ДТП в центре Москвы Ефремов отказался от услуг своих адвокатов Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Актер сообщил, что намерен нанять адвокатов «посильнее», например, Генриха Падву и Генри Резника. При этом Пашаев и Шаргородская останутся его консультантами.

«Если он не найдет замену, я его не брошу. Это его право», — цитирует Пашаева Пятый канал.

Ефремов ранее заявлял, что к его адвокатам все относятся изначально предвзято. Эту точку зрения разделяет и Пашаев. По его словам, его долго уговаривали взять дело Ефремова, отказаться он хотел «из-за резонансности».

Пашаев пообещал не бросать отказавшегося от него Ефремова

Адвокат Генрих Падва в беседе с «Известиями» уже оценил возможность стать новым адвокатом актера. Юрист назвал правильным решение Ефремова отказаться от защитников. По его словам, Пашаев дискредитирует все адвокатское сообщество. При этом 89-летний защитник добавил, что сам не может представлять интересы Ефремова в суде по состоянию здоровья, но готов дать актеру совет.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Захаров, передавал «Царьград». Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Сейчас актер находится под домашним арестом.

Источник: Пятый канал
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