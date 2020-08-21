Джигурда оценил решение Ефремова сменить адвоката

Москва, 21 августа. Недавно стало известно, что обвиняемый в смертельном ДТП Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. По мнению актера Никиты Джигурды, Ефремов сделал правильный ход, переназначив юриста своим консультантом.

«Будет другой адвокат, над которым Александр Добровинский (адвокат потерпевшей стороны. — Прим. ФАН) не будет смеяться. А Добровинского от меня ждет большой сюрприз по поводу его дипломов. Ранее никто этими вопросами не задавался, а я задался», — заявил Джигурда в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Как отмечает Джигурда, он считает Пашаева «великим адвокатом».

«Он показывает миру, как ведет себя судья, который отклоняет и видео, и ходатайство об экспертизах, которые в независимом суде были бы обязательно назначены, потому что речь идет о невиновности Ефремова», — добавил артист.

По его мнению, Ефремов сделал правильное решение, переназначив Пашаева своим юридическим консультантом.

«Это законный ход, когда идет беспредел. Я убежден в победе», — резюмировал Никита Джигурда.

Согласно законодательству РФ, у Михаила Ефремова есть пять дней для заявления нового адвоката. В ином случае адвокат будет ему назначен по усмотрению суда.

Ранее адвокат Генрих Падва прокомментировал решение Михаила Ефремова отказаться от услуг Эльмана Пашаева, а также оценил возможность стать новым адвокатом актера. По словам Падвы, Эльман Пашаев дискредитирует все адвокатское сообщество.

Юрист и правозащитник Леонид Ольшанский прокомментировал Федеральному агентству новостей отказ Ефремова от услуг Пашаева. По его словам, в подобном шаге есть уловка, потому что смена адвоката — это определенное затягивание ведения уголовного дела, что судя по всему, укладывается в общую стратегию Ефремова.