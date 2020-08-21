Белоруссии предрекают девальвацию рубля

Минск, 21 августа. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец не исключает девальвации рубля, как это было после выборов президента в 2010 году. В эфире НСН он напомнил о народной примете: как только в стране закончились выборы — жди девальвации.

Ранее белорусские СМИ сообщили, что в обменниках страны заканчиваются американские доллары. В правительстве же опровергли слухи о том, что власти планируют ввести запрет на снятие валютных вкладов.

«Зная эту аксиому, люди всегда после выборов идут в банкоматы, а оттуда — в обменные пункты, скупая валюту. Так было после выборов 2010 года, после выборов 2015 года и, судя по всему, так будет и в этот раз», — отметил Болкунец.

По словам политолога, после выборов в 2010 году белорусский рубль «обрушился на 40% и даже вызвал какие-то протесты». При этом он добавил, что сейчас сложно прогнозировать, насколько обвалится национальная валюта. По его мнению, колебания могут быть на уровне 10%.

«Перед выборами были напечатаны деньги, они были розданы гражданам, те после выборов, глядя на политический кризис в стране и беспокоясь о ситуации, стараются держать деньги в более твердой валюте», — заявил эксперт, назвав девальвацию белорусского рубля элементом политического цикла в республике.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу с 80,1% голосов одержал Лукашенко в шестой раз подряд. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Несогласные с результатами голосования жители страны вышли на массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор, передавал «Царьград». В первые дни бойцы ОМОН жестко действовали при задержании участников протестов.

В среду стало известно, что Евросоюз не признал итоги состоявшихся в Белоруссии выборов и намерен ввести санкции против лиц, которые несут ответственность «за насилие в республике и фальсификацию на выборах». Как сообщал RT, ЕС собирается выделить 53 млн евро на помощь белорусскому народу.