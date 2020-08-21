ЦПВС призвал Турцию остановить насилие на подконтрольных ей районах Сирии

Дамаск, 21 августа. Российские военнослужащие призывают Турцию остановить насилие на территории подконтрольных ей вооруженных формирований в Сирии. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Призываем турецкую сторону принять меры для обеспечения порядка на занятых ВС Турции территориях и прекращения криминальных действий подконтрольных ей вооруженных формирований», — заявил руководитель ЦПВС.

Он отметил, что Дамаск неоднократно фиксировал случаи насильственных действий боевиков в отношении мирного населения оккупированных территорий. Как подчеркивает Щербицкий, данные противозаконные действия ведут к масштабному социально-экономическому кризису в Сирии. Также глава ЦПВС информирует, что регулярно блокируется подача воды и электричества в Сирию с территорий, который были заняты турецкими военными.

До этого в ЦПВС сообщали, что российские военнослужащие совместно с подразделениями сирийской армии разминировали поселок Тахмас в провинции Хама, тем самым создав условия для возвращения беженцев в свои дома. Военные РФ предоставили нуждающимся жителям гуманитарную помощь. Возвращающиеся беженцы уже начинают восстанавливать свои жилища.