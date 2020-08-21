СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ярославле

Москва, 21 августа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Об этом сообщили в ведомстве.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления», — сообщили в СКР.

В СК отметили, что дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Также в Ярославль выехал руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Соболев Александр Михайлович. В СК добавили, что количество пострадавших будет уточняться.

В пятницу вечером взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Ярославле на улице Батова. В результате происшествия один человек погиб и трое пострадали. Газ взорвался в квартире на четвертом этаже десятиэтажного дома, в результате чего обрушились перекрытия со второго по шестой этажи.

После взрыва в здании начался пожар. Взрыв повредил по меньшей мере восемь квартир. На месте работают более 100 спасателей, жильцов дома эвакуировали.