Вена, 21 августа. Миссия ОБСЕ зафиксировала 634 нарушения перемирия в Донбассе с начала действия режима прекращения огня 27 июля. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«В период с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 634 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях», — сказано в отчете.

В ОБСЕ отметили, что наблюдатели зафиксировали 92 взрыва, два пролетевших неопределенных боеприпаса, шесть осветительных ракет, а также 534 очереди и выстрела. При этом в ОБСЕ отметили, что «меры по усилению режима прекращения огня на Украине работают».

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. Она началась после того, как Киев развернул против республик Донбасса военную операцию, когда они объявили о независимости после государственного переворота в стране.

Дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе были согласованы Контактной группы 22 июля и вступили в силу 27 июля. 6 августа миссия ОБСЕ сообщила, что впервые с 2015 года не зарегистрировала нарушений перемирия.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в комментарии Федеральному агентству новостей назвал ключевое условие установления мира в Донбассе. Эксперт отметил, что мнение украинцев не имеет никакого значения для Киева, поскольку он ориентируется на политическую конъюнктуру в США. После американских выборов станет ясно, будет ли продолжаться конфликт в Донбассе или нет.