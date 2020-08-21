Страстный танец Галкина и Вайкуле вызвал «ревность» Пугачевой

Москва, 21 августа. Поклонники Аллы Пугачевой и ее молодого супруга Максима Галкина обсуждают страстный танец юмориста с Лаймой Вайкуле, который заставил «ревновать» Примадонну.

Как сообщает «Телепрограмма.про», в Сети появились архивные кадры с летней вечеринки. Видео снимает Пугачева. Из-за стола поднимается ее супруг и начинает исполнять зажигательные танцы с Вайкуле. И все это на глазах у возлюбленного латвийской певицы — Андрея Латковского.

Пугачева снимает танцы, а после переводит камеру на себя, делая вид, что «приревновала» Галкина к близкой подруге. В один момент она даже погрозила пальцем танцующей парочке. Однако те не обращали никакого внимания на удивленные лица своих спутников.

Ранее сообщалось, что Пугачева определилась со своей преемницей в музыке. Примадонна пришла к выводу, что достойно сменить ее на российской сцене сможет внучка — дочь певицы Кристины Орбакайте Клавдия Земцова.

Восьмилетняя девочка выбрала себе псевдоним Claudia и официально начала музыкальную карьеру. Орбакайте на своей странице в Instagram сообщила, что наследница записала песню на испанском Ser Amigos. Пугачева высоко оценила творчество начинающей артистки. Под постом Орбакайте она оставила эмоджи в виде многочисленных аплодисментов, а также назвала перспективной дебютную композицию девочки.