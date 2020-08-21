Пандемия коронавируса в этом году сказалась на каждом человеке и на всех сферах нашей жизни. Не обошлось без изменений и в учебе. Школьники в этом году в полную силу опробовали дистанционное обучение. Многие из них поняли, что видеосвязь не заменить живого общения с одноклассниками, поэтому школьники уже во всю начали подготовку к занятиям и скорой встрече с друзьями. Так как же в этом году будет проходить всем так знакомая праздничная линейка?

Немного истории

Мы уже привыкли, что первый день осени символизирует начало учебного года. Однако так было не всегда. Еще в дореволюционные времена в городах и селах работа школ начиналась в разное время. Так, крупные городские гимназии начинали занятия уже в августе, когда погода была не такой жаркой. А сельские школьники наоборот приступали к учебе позже, когда собран весь урожай и закончены работы на поле.

В 1935 году Совет народных комиссаров РСФСР принял решение сделать 1 сентября единой дата начала учебы во всех школах. Однако эта дата приобрела свое официальное название День знаний только в 1984 году. И с тех пор школьники ежегодно собираются на торжественных линейках. Уроки 1 сентября обычно не проводятся, поскольку в этот день в школах настоящий праздник. Преподаватели рассказывают ребятам о новых правилах, школьники делятся впечатлениями о проведенных каникулах, участвуют в концертных программах и просто веселятся.

Как 1 сентября пройдет в 2020 году

Многие родители задаются этим вопросом, поскольку еще недавно все сидели дома, соблюдая жесткий карантин, а это мероприятие предполагает одновременное присутствие большого количества людей на одной территории.

По календарю праздник выпадает на вторник. Скорее всего смещать даты празднования не будут. Однако в региональные власти сами примут решение о проведении праздничных линеек, исходя из эпидемиологической ситуации. К примеру в Москве из-за большого числа зараженных уже решили отказаться от массовых мероприятий в День знаний.

На днях эфире медиацентра «Патриот» состоялось обсуждение грядущего праздника. Приглашенные эксперты оценили требования и рекомендации Роспотребнадзора. По их словам разделение ребят на потоки и группы риска внутри самих классов — здравая и полезная идея, которая в некоторой степени обезопасит учащихся от заражения. А вот идея изоляции многим показалась бессмысленной, поскольку дети контактировали между собой еще во время каникул.

Также во время учебного процесса в школах будут тщательно обрабатываться и дезинфицироваться все коридоры, а на переменах — дезинфекции будут подвергать классы, где проходят занятия.

За здоровьем детей будут тщательно следить и по возможности проверять их состояние. Что касается ношения масок, то в Минпросвещения на днях заявили об обязательном наличии средств защиты у учителей. Ученики будут носить маски только в том случае, если на этом настаивают их родители.

Поэтому советуем школьникам тщательно подготовиться к новому учебному году и с умом подойти к ситуации. Ведь от них зависит не только собственное здоровье, но и здоровье их близких.