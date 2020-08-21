США пожертвовали Украине более 18 млн долларов

Вашингтон, 21 августа. США выделили Украине 18,3 млн долларов с начала пандемии коронавируса в качестве медицинской и гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«США предоставляют помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию (USAID). <...> Украине на сумму примерно 18,3 млн долларов», — отмечается в сообщении Госдепа.

Подчеркивается, что выделенные деньги призваны «улучшить возможности местных учреждений здравоохранения в борьбе с COVID-19», а также смягчить социально-экономические последствия «в том числе для затронутых конфликтом жителей на востоке Украины».

С начала пандемии Вашингтон выделил более 1,6 млрд долларов на гуманитарную и экономическую помощь различным государствам и неправительственным организациям по всему миру.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в его стране невозможна разработка каких-либо вакцин, однако украинские предприятия якобы готовы наладить их массовое производство. По его словам, если Киев сможет договориться с разрабатывающими вакцину государствами, то производственных мощностей внутри Украины хватит, чтобы полностью покрыть внутренний рынок.

Также Зеленский заявлял, что дальнейший рост количества инфицированных коронавирусом приведет к коллапсу медицинской системы на Украине, с которым страна не сможет ничего сделать.