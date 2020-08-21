Жуков показал фото со свадьбы с молодой моделью Илларионовой

Москва, 21 августа. Бывший музыкант группы «Мираж», а ныне сольный исполнитель Роман Жуков связал себя узами брака с моделью Ольгой Илларионовой.
Свадьба Жукова и Илларионовой прошла в одном из ресторанов Подмосковья. На праздник любви пригласили только 100 гостей.
Поздравить молодых приедут телеведущая Дана Борисова, певцы Сергей Чумаков и Шура, а также другие известные исполнители.
Жуков побаловал поклонников фотографиями со свадьбы, он опубликовал небольшой ролик в Insgtagram.
Для Жукова это уже второй брак, он оставил первую жену Елену и детей ради молодой модели. Его избранницей стала директор конкурса красоты «Мисс Подмосковье».
Пара познакомилась, когда певец был еще женат на Елене. Однако о своих отношениях они сообщили уже после развода Романа.
Поклонники поздравил Романа и Ольгу и пожелали им долгих лет жизни.
«Желаю прожить вместе долгие годы, не потеряв остроту чувств и уважение друг к другу! Будьте счастливы, наслаждайтесь каждым моментом, прожитым вместе, любите и берегите друг друга», — написала поклонница.
«Ромочка, от души поздравляю с бракосочетанием, пусть этот союз принесёт вам счастье и взаимопонимания! Совет да любовь», — тепло поздравила другая фанатка.
«Счастья! Конечно же, счастья! Рома, надеюсь теперь выбор правильный. Ведь светит солнце, вы улыбаетесь. Поздравляю. Наконец-то вы официально вместе и навсегда», — написал третий поклонник.