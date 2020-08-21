Жуков показал фото со свадьбы с молодой моделью Илларионовой

Москва, 21 августа. Бывший музыкант группы «Мираж», а ныне сольный исполнитель Роман Жуков связал себя узами брака с моделью Ольгой Илларионовой.

Свадьба Жукова и Илларионовой прошла в одном из ресторанов Подмосковья. На праздник любви пригласили только 100 гостей.

Поздравить молодых приедут телеведущая Дана Борисова, певцы Сергей Чумаков и Шура, а также другие известные исполнители.

Жуков побаловал поклонников фотографиями со свадьбы, он опубликовал небольшой ролик в Insgtagram.

Для Жукова это уже второй брак, он оставил первую жену Елену и детей ради молодой модели. Его избранницей стала директор конкурса красоты «Мисс Подмосковье».

Пара познакомилась, когда певец был еще женат на Елене. Однако о своих отношениях они сообщили уже после развода Романа.

Поклонники поздравил Романа и Ольгу и пожелали им долгих лет жизни.