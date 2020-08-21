Решетова поделилась рецептом стройной фигуры на отдыхе

Москва, 21 августа. Известная российская модель, гражданская жена музыканта Тимати Анастасия Решетова поделилась с подписчиками серией фотографий с отпуска, который она проводит в одном из курортных городов Франции. Отдыхать на побережье Сен-Тропе девушка отправилась в компании сына Ратмира, но без возлюбленного.

Решетова удивила своих подписчиков новым необычным образом – она предстала перед фанатами в белоснежном сарафане, позируя на садовом диване. Под записью модель оставила цитату из романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», в которой автор признает, что «прекрасная половина человечества вдохновляет мужчин на шедевры, но потом мешает их создавать».

В Сети по достоинству оценили новую запись Решетовой в социальных сетях, а также обратили внимание на идеальную фигуру модели – длинные ноги, осиная талия удивили подписчиков. В комментариях под постом многие восхитились стройностью девушки, а также поинтересовались, как она поддерживает себя в форме. Анастасия поделилась рецептом стройной фигуры, заметив, что не использует диет и не ограничивает себя в еде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 20 Авг 2020 в 1:11 PDT

«Очень красивая. Говорите, кушаете много, но фигура очень красивая», – написали под постом.

«Очень красивый сарафан! Идеальный для лета! А Настя и так всегда и во всем красивая!», – обратил внимание другой подписчик.

Ранее знаменитый российский музыкант и рэпер Тимати рассказал поклонникам, как отметил свое 37-летие. Он заметил, что день своего рождения он провел в Чечне в компании главы республики Рамзана Кадырова.