Стали известны подробности взрыва в жилом доме в Ярославле

Ярославль, 21 августа. Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Ярославле на улице Батова. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

Газ взорвался в квартире на четвертом этаже десятиэтажного дома, в результате чего обрушились перекрытия со второго по шестой этажи.

После взрыва в здании начался пожар. Взрыв повредил по меньшей мере восемь квартир.

В настоящий момент на месте взрыва работают более 100 спасателей, жильцов дома эвакуируют. По предварительной информации, под завалами могут находиться женщина и ребенок.

Мэр Ярославля Владимир Волков подтвердил, что в результате взрыва разрушены перекрытия. Он добавил, что в ближайшее время будет создан оперативный штаб. Губернатор области Дмитрий Миронов поручил принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших и задействовать все экстренные службы города.