Эстонские туристы пришли в восторг от встречи с российской подлодкой

Москва, 21 августа. Эстонские туристы повстречали российскую подводную лодку во время морской прогулки на яхте по Финскому заливу. Компания пришла восторг от такого приключения.

Как сообщает эстонский портал Postimees, в четверг кампания эстонцев из восьми человек решила отправиться в плавание в сторону Финляндии. В один момент капитан яхты Эйн Померантс увидел издалека некое приближающееся судно. Только приблизившись, туристы поняли, что перед ними русская подводная лодка.

Померантс не смог точно рассказать изданию, произошла встреча в эстонских или международных нейтральных водах.

«Это было на границе. Они были очень дружелюбны, помахали нам с капитанского мостика и даже послали сигнал в нашу честь», — сказал капитан, добавив, что подлодка двигалась в Петербург.

Померантс подчеркнул, что эстонские туристы была в восторге от такой встречи.

«Мы хотели быть как можно ближе к ним — в этом нет ничего страшного, сейчас нечего бояться», — отметил он.

На видео, опубликованном порталом «Русская весна», видно, как туристы с удовольствием фотографируют российскую подлодку. Съемка прекращается только, когда до небольшой яхты доходят волны от прошедшего судна.