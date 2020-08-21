Пугачева с Галкиным и детьми привела в порядок территорию особняка

Москва, 21 августа. Певица Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри решила привести в порядок дворовую территорию вокруг их общего особняка. Примадонна выступила в роли садовника, помогая сыну убирать сухие ветки плодовых кустарников.

Этот процесс показал в Instagram Галкин, в его аккаунте появился соответствующий ролик.

«Семейные садовые радости», — подписал он публикацию.

На кадрах можно увидеть, как Пугачева с Галкиными-младшими подходит к кусту и внимательно наблюдает за Гарри, который вооружился секатором. В это время мальчик начинает отсекать ненужные ветки.

«Не мешайте нам, у нас тут серьезный труд», — предупреждает Пугачева мужа и дочь.

Затем выполняющий роль оператора Галкин переводит камеру на Лизу, которая одиноко стоит в арке под нависшей зеленью. Он спрашивает дочь, чем она занята, а та возмущенно заявляет, что ей и тут не дали подумать в одиночестве.

«Дайте ребенку хоть помечтать одной», — просит девочка.

В финале ролика телеведущий решил похвастать урожаем яблок. В саду звезд действительно поспело много плодов, однако не все они пригодны к потреблению. Первое же яблоко, которое взял шоумен, оказалось гнилым.

Пугачева и Галкин с наследниками живут в огромном особняке в подмосковной деревне Грязь. Их дом, повторяющий замок, окружен большой территорией, которая летом полностью покрывается зеленью. Это позволяет детям вволю проводить время на свежем воздухе, а родителям — не переживать, что двойняшки могут исчезнуть из поля зрения.

Ранее Галкин рассказывал, как решил провести вместе с детьми ночь в палатке на территории особняка, поскольку наследники заинтересовались природой и походами.