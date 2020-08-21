Кризис в Белоруссии может окончательно уничтожить украинскую экономику

Захлестнувшие Белоруссию общественно-политические катаклизмы способны привести к окончательному экономическому коллапсу Украины. Об этом говорится в обнародованном накануне заявлении украинского независимого форума предпринимателей. По мнению экспертов, в том случае, если массовые выступления и забастовки в республике продлятся еще неделю, то цены на белорусские товары на Украине повысятся в несколько раз, после чего можно будет говорить о гибели сразу нескольких отраслей хозяйства Незалежной. В данный момент скептики не находят для Киева путей выхода из складывающейся ситуации. Подробности в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

На днях целый ряд относительно стабильных украинских торговых предприятий объявил о намерении начать процедуру банкротства. Причиной тому послужил срыв крупных контрактов с белорусскими поставщиками сельскохозяйственной продукции.

«Работники многих аграрных фирм в Белоруссии сегодня предпочитают отправляться на разного рода митинги: кто за [президента Александра] Лукашенко, кто — против, — констатировал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН руководитель черниговской компании-импортера Вадим Буковняк. — В итоге мы лишились нескольких тысяч тонн белорусских картофеля, гороха, кукурузы и зерна. Всей этой продукции теперь не будет на рынках и в магазинах Украины, а людям придется приобретать российские, китайские и даже казахстанские аналоги втридорога. Нет никаких сомнений, что на подобном фоне обвалится курс гривны».

О возможной катастрофе уже на энергетическом рынке Украины в контексте «белорусских событий» сегодня всерьез говорят и киевские аналитики.

«Например, [противники Лукашенко] завтра-послезавтра лягут на железнодорожные рельсы и перекроют движение с составами с топливом в нашу страну, — предположил на встрече с журналистами в украинской столице директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев. — Этим и воспользуются трейдеры, которые сейчас торгуют если не в убыток, то по меньшей мере без существенной прибыли».

Любопытно, что подобное мнение разделяют и в правительстве Украины.

«Конечно, сейчас обстановка в топливно-энергетической сфере нашей страны не критическая, но мы должны внимательно следить за развитием событий и по возможности адекватно реагировать на любые вероятные вызовы», — говорится в заявлении Министерства развития экономики и сельского хозяйства Украины.

Каким образом украинские чиновники будут «реагировать» на указанные «вызовы», пока не сообщается.

Тем временем цены на товары из Белоруссии на Украине уже бьют все рекорды. В частности, стройматериалы подорожали в десяти украинских областях сразу вдвое, а некогда популярные одежда и ткани — в полтора раза.

«Раньше моя компания регулярно возила из Минска новые запчасти для грузовиков, сейчас же из-за сбоев в работе нескольких заводов в Белоруссии мы приостановили свою деятельность, — жалуется киевский предприниматель Станислав Мащук. — Соответственно, необходимой продукции не получат многие автопарки по всей Украине. Значит, будет частично парализован транспорт в отдельно взятом населенном пункте. Учитывая, что большинство украинских транспортников сейчас в той или иной степени зависят от белорусской продукции, можно лишь предполагать о масштабах грозящих нашей стране проблем».

Как бы там ни было, о своем намерении поддержать Украину на фоне событий в Белоруссии в очередной раз заявил Европейский союз. По некоторым данным, уже в начале сентября нынешнего года ЕС предоставит Киеву новый транш беспроцентной так называемой «гуманитарной финансовой помощи». Сумма упомянутой транзакции не разглашается.

«Запад планирует финансировать протесты в Республике Беларусь и защищать от последствий этих протестов ближайших соседей страны, — резюмировал европейский наблюдатель Клаус Хофф. — Впрочем, в контексте Киева такая помощь вряд ли будет актуальна: экономика Украины пребывает в агонии».

Поспорить с последним утверждением сложно.