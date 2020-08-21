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Врач назвал три эффективных способа поднять давление без лекарств

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Врач назвал три эффективных способа поднять давление без лекарств

Москва, 21 августа. Врач Сергей Агапкин рассказал, что давление можно поднять без приема лекарств. Он назвал три эффективных способа.

Во-первых, людям с низким давлением нужно употреблять больше воды. В сутки нужно пить в полтора раза больше, чем обычно.

Во-вторых, врач рекомендует пить кофе и есть соленые продукты. Соль помогает воде задержаться в организме, а жидкость увеличивает давление. Кофеин стимулирует тонус кровеносных сосудов.

В-третьих, Агапкин советует заниматься кистевым резиновым эспандером. Всего пять минут упражнений нормализует кровоток, передает телеканал «Царьград». Но лучше делать это регулярно.

Ранее врач-нефролог Людмила Артюхина рассказала, какой продукт негативно влияет на почки. Она отметила, что соль является «медленным убийцей» почек.

Источник: Россия-1
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