Истребитель СУ-30СМ поднимали воздух для перехвата самолета-разведчика США

Москва, 21 августа. Российский истребитель СУ-30СМ поднимали над Черным морем для перехвата самолета-разведчика США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

По данным Центра средствами контроля воздушного пространства была обнаружена цель над нейтральными водами Черного моря. Позже удалось установить, что этой целью был американский самолет-разведчик RC-135.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — говорится в сообщении центра.

В центре подчеркнули, что российский истребитель приблизился на безопасное расстояние для идентификации воздушной цели. После разворота RC-135 российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. В Национальном центре управления обороной России подчеркивают, что полет прошел в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, и что пересечения границы России не было допущено.