Военный эксперт раскрыл «хитрый маневр» войск НАТО у российских границ

Москва, 21 августа. Российский военный эксперт Юрий Кнутов высказался о «нездоровой» активности сил НАТО вблизи Норвегии.

В интервью «НьюИнформ» Кнутов обратил внимание, что к берегам Норвегии начали стягиваться атомные подводные лодки, а также радиолокационные станции и другие военные корабли стран Североатлантического альянса. Он объяснил, с чем связана подобная деятельность военного блока, а раскрыл хитрый маневр НАТО вблизи границ РФ.

Ранее СМИ сообщили, что у Норвегии была зафиксирована масштабная активность кораблей НАТО. В России предполагают, что в страну направляют военный контингент для противодействия так называемой «российской угрозе» в Арктике.

Кнутов, комментируя деятельность НАТО на севере Европы, заметил, что страны неспроста отправляют свои боевые корабли и военный контингент к Норвегии. Он уверен, что таким образом Североатлантический альянс пытается быстро усилить свое присутствие в арктическом регионе. Не исключено, что подобный план может быть связан с подготовкой каких-либо провокаций со стороны Запада, которые напрямую касаются реализации проекта «Северный поток — 2».

По словам военного эксперта, усиление военного контингента в Норвегии может являться хитрым маневром НАТО. Альянс пытается незаметно отработать масштабные военные задачи вблизи российских границ. Крупномасштабные маневры будут поделены на несколько равных фаз.

«При этом НАТО пошли по хитрому пути. Альянс не проводит масштабные учения. Сейчас они разделены на несколько фаз — по 15 тысяч человек», — указал Кнутов.

Военный обозреватель также обратил внимание на необычную активность самолетов-разведчиков Североатлантического альянса. Он напомнил, что у границ РФ в середине августа было зафиксированы полеты 35 летательных аппаратов, занимающихся разведывательной деятельность.

Ранее Кнутов высказался о последствиях, которые грозят миру, если Москва и Вашингтон не подпишут новый договор СНВ-3. Он заметил, что если США и Россия не придут к соглашению, то между странами может начаться новая гонка вооружений.