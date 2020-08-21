Бузова призналась, что боится расстроить фанатов в «Ледниковом периоде»

Москва, 21 августа. Певица Ольга Бузова поделилась переживаниями из-за подготовки к шоу «Ледниковый период». Звезда призналась, что боится расстроить фанатов.

Партнером певицы на льду стал олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. Бузова рассказала, что выкладывается на тренировках на 100%. Однако подготовка к шоу сопровождается взлетами и падениями.

Звезда добавила, что иногда ей кажется, будто она может все, но потом падает и получает синяки и ушибы.

«Два чувства борются во мне: желание научиться и порадовать вас, мои люди, и страх, что у меня не хватит сил и не получится», — написала Бузова в Instagram.

Певица выразила восхищение фигуристами. По ее словам, она и представить не могла, насколько это сложная задача.

Ранее Бузова рассказала, что встала на коньки впервые за долгие годы. Но благодаря Илье Авербуху и его команде уже сейчас начинает чувствовать себя уверенно.

Руководитель проекта «Ледниковый период» Илья Авербух раскрыл секреты нового сезона шоу. Он отметил, что в этом году организаторам удалось собрать один из самых звездных составов, чтобы своего фаворита нашел любой зритель.