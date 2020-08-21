Условия Зеленского по водоснабжению Крыма назвали клоунадой

Симферополь, 21 августа. Условия, президента Украины Владимира Зеленского по подаче воды в Крым из Днепра напоминают клоунаду. Такое заявление сделал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

Ранее в украинских СМИ появились сообщения, от президента республики Зеленского. Он заявлял, что сейчас речь о подаче пресной воды в Крым не идет. Возобновление водоснабжения может случиться только в случае возвращения полуострова в состав Украины.

«Украинская внешняя политика по отношению к Крыму все больше напоминает паноптикум и клоунаду. Киевские политики как паяцы рассуждают об условиях подачи днепровской воды в Северо-Крымский канал, бесконечно и утомительно педалируя эту тему», — прокомментировал слова президента Украины Александр Молохов.

По его словам, Зеленский лишает свою страну дополнительного источника дохода.

Ранее 85% потребности в пресной воде Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подачу прекратили в одностороннем порядке.

В Симферополе и ближайших населенных пунктах может быть введен поэтапный режим водоснабжения. Это связано с обмелением из-за засухи водохранилищ, питающих город. Для пополнения естественных водохранилищ был построен новый трубопровод.