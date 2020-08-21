Американский журналист высоко оценил российский экзоскелет «Ратник»

Нью-Йорк, 21 августа. Журналист американского Forbes сравнил российские экзоскелеты, известные как боевые костюмы «Ратник», с проектом боевого костюма TALOS США и пришел к выводу, что РФ со своей разработкой продвинулась значительно дальше.

По мнению Дэвида Хэмблинга, российские специалисты, которые пошагово идут к совершенствованию экзоскелета, добавляя в него все от защитной окраски хамелеона до микродронов, с большей вероятностью достигнут своих целей, чем американские коллеги.

В случае с РФ речь идет о новой боевой экипировке «Ратник», которая была создана Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТочМаш). Главной особенностью костюма, которая вызвала интерес журналиста, стало наличие специального встроенного экзоскелета. Хэмблинг заметил, что Россия лихо обошла США в создании костюма «Железного человека», поскольку представленный американцами вариант оказался неудачным.

Автор обратил внимание, что российская версия экзоскелета качественно отличается от аналога из США. «Ратник» оснащен специальным пассивным комплексом, который позволяет военным без труда преодолевать большие расстояния с боевой нагрузкой до 45 килограммов. Главной особенностью российской разработки является ее простота — костюм не имеет электронных двигателей, благодаря чему прост в эксплуатации и не нуждается в источниках питания.

Американцы же пошли другим путем. Они попытались создать экзоскелет с электронным приводом, но потерпели фиаско. Экипировка TALOS требует постоянной подзарядки и попросту неудобна в использовании из-за своей громоздкости. Российские инженеры, в свою очередь, смогли разработать специальный механизм на основе мощных пружин. Подобные технологии позволяют сделать экзоскелет очень прочным и легким по весу и в использовании.

«Основной вызов представляет собой выбор материала для экзоскелетов. Они должны быть и прочными, и легкими», — отметил в комментарии Forbes гендиректор ЦНИИТочМаш Альберт Баков.

Хэмблинг обратил внимание, что российский экзоскелет уже прошел ряд рабочих испытаний и показал боевую эффективность в полевых условиях в Сирии. Там костюм использовали при эксплуатации спецоборудования, с помощью которого военнослужащие управляли современными боевыми роботизированными техническими комплексами.

Также журналист рассказал о перспективах «Ратника» в частях ВС РФ. По его мнению, он может встать на вооружение уже в ближайшее время.

«Ратник» постоянно совершенствуется, и к 2025 году российские инженеры готовятся представить новое поколение костюма, которое получит название «Сотник». Это будет аналог предыдущей модели, который получит новую специальную окраску и возможность установки разведывательных микродронов.

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