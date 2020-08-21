Дарья Пынзарь в Турции порадовалась украинскому салу

Анталья, 21 августа. Бывшая участница телестройки «Дом-2» Дарья Пынзарь рассказала о своей радости. Ей привезли настоящее украинское сало.

Уроженка Украины, которая стала известна благодаря российскому проекту, сейчас живет в Турции. Она наслаждается отдыхом вместе со своей семьей.

«Боже мой! Какое счастье, мне привезли сало! Немногие поймут», — вспомнила вкус детства Пынзарь.

Видимо, после улучшения ситуации с коронавирусом туристов из Украины стало больше. Именно гости порадовали Пынзарь чудесным съедобным подарком.

Поклонники удивляются, как 34-летняя блогер ест все и не поправляется. Она часто публикует фото с калорийной пищей — пиццей, кебабом и пельменями.

«А свекла в Турции есть? Меня раньше в Таиланд просили привезти свеклы на борщ. А сейчас она там почти в каждом большом магазине есть. Сейчас просят черного или бородинского хлеба. Но сало мы тоже привозили, надо же тайцев удивлять», — поделилась одна из подписчиц. «Ох, как мне не хватает борща в Стамбуле», — посетовала другая подписчица.

Ранее журналисты составили список самых крепких пар «Дом-2», куда вошли Дарья Пынзарь и ее супруг Сергей.