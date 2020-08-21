Ярославль, 21 августа. Взрыв газа прогремел в многоэтажном доме в Ярославле на улице Батова. Обрушилась часть здания с третьего по пятый этажи.

«После взрыва произошел пожар, на месте работают пожарные расчеты», — сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

В результате взрыва погиб один человек, еще двое пострадали. В экстренных службах не исключили, что под завалами могут оставаться люди.

Мэр Ярославля Владимир Волков подтвердил, что в результате взрыва разрушены перекрытия. Он добавил, что в ближайшее время будет создан оперативный штаб.