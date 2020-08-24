Фильм про забытый подвиг пограничников на высоте Тург снят в России

История нашей страны: от Древней Руси до событий наших дней — полна знаковыми, страшными и героическими событиями. Это история войн и свершений, история отстаивания суверенитета и идентичности перед лицом внешних и внутренних врагов. Некоторые страницы из этой летописи мы знаем хорошо. Но есть вещи незаслуженно забытые, не попавшие в школьные учебники, книги или фильмы.

Подвиг вопреки всему

О сражении за высоту Тург на таджикско-афганской границе в ночь с 18 на 19 августа 1994 года в России не знают практически ничего. Хотя четверо участников того боя были удостоены высокого звания Героя Российской Федерации: Олег Хмелев, Вячеслав Токарев (посмертно), Николай Смирнов (посмертно) и Олег Козлов.

В то время абсолютное большинство жителей России стояли на грани выживания. Страна вымирала чудовищными темпами и трещала по швам. На еще недавно секретных предприятиях сидели инспекторы из стран НАТО. Заводы, построенные на народные деньги, приватизировались за копейки, а на улицах бушевала уличная преступность. Это было время, когда в некоторых городах военнослужащие переодевались, выходя из части: быть военным считалось не просто непрестижным, но едва ли не преступным.

Этот кошмар был остановлен лишь приходом президента Владимира Путина, остановившего падение России в пропасть. И сейчас важно сохранить память о тех, кто, несмотря на предательство элит, хранил в те трудные годы верность стране и воинскому долгу.

Восстановление памяти

О забытой битве за интересы России и был снят фильм «Бой за высоту Тург», созданный Творческим союзом ветеранов подразделений специального назначения «Братство спецназа».

«И павшим, и живым», — гласит посвящение, открывающее фильм. В нем воссоздан весь событийный контекст, правильно расставлены акценты и даны оценки. Перед нами — восстановление исторической памяти о неизвестном подвиге русских бойцов-пограничников.

«Документальный фильм о подвиге пограничников десантно-штурмовой маневренной группы 117-го Краснознамённого Московского погранотряда Группы пограничных войск в Республике Таджикистан. В ночь с 18 на 19 августа 1994 года боевики попытались прорвать таджикско-афганскую границу на Шуроабадском направлении. Наш пограничный десант совместно с пограничными заставами и группами 149 полка 201 МСД ценой своих жизней и личным мужеством не дали им этого сделать, сохранив мир на территории Таджикистана», — говорится в описании фильма.

В 1989 году советские войска покинули Афганистан, после чего на территории этой страны с новой силой вспыхнула гражданская война между множеством группировок, часть из которых поддерживались странами Запада. Сторонники прежней власти вырезались вместе с семьями. В конечном итоге Афганистан превратился в террористический плацдарм в южном подбрюшье России.

На таджикско-афганской границе российские пограничники не только защищали население Таджикистана от вторжения бандитов, но в первую очередь отстаивали интересы России, сдерживая исламистов, стремившихся взять территорию этой страны под свой контроль. Действия экстремистов накаляли противостояние между сторонниками центральной власти и так называемой «объединенной оппозиции», руководство которой базировалось в Афганистане. В приграничных районах была развернута сеть перевалочных баз, складов оружия, боеприпасов. Не обошлось и без афганских опиатов.

При финансовой поддержке зарубежных «друзей» оппозиция строила дальнейшие планы по захвату власти. Российское присутствие в Таджикистане было для боевиков как кость в горле.

За интересы России

Фильм начинается с записи переговоров в эфире. На записи многократно повторяется «взываю огонь на себя». Речь идет об огне артиллерии…

«Воинское служение во все времена сопряжено с испытаниями человеческого духа, — говорит ведущий Сергей Пестов. — На этом пути всегда видны тени павших героев и зрительно уловимый силуэт смерти. Этот путь связан с повышенными трудностями, с жесткой регламентацией многих сторон жизни и высокой степенью риска, в котором человек находит свой личный жизненный смысл ради блага Отчества».

Пестов напоминает, что за год до описываемых событий, в июле 1993 года, произошло нападение таджикских и афганских боевиков на 12-ю заставу Московского погранотряда. Тогда погибли 22 пограничника и 3 военнослужащих 201 мотострелковой дивизии. Сама застава была полностью разрушена. После этого было решено усилить группу пограничных войск России в регионе. Это было очень верное решение: новая серьезная провокация произошла относительно недалеко.

На сентябрь 1994 года были назначены выборы президент Таджикистана. «Оппозиция» и ее зарубежные друзья были заинтересованы в дестабилизации военно-политической обстановки в регионе. И в августе для прорыва границы боевики вновь выбрали то же самое направление, что и год назад.

Объектом нападения боевики назначили временный пограничный пост Тург — стратегическую высоту, захват которой имел огромное значение. Главной задачей противника было прорвать границу и закрепиться в Таджикистане, а в последствии — подготовить плацдарм для ведения крупномасштабных боевых действий в Средней Азии.

С 1992 года 117-м Краснознаменным Московским пограничным отрядом группы погранвойск РФ в республике Таджикистан командовал подполковник Василий Масюк. Он всегда выезжал на самые опасные участки границы, лично руководил боевыми операциями по уничтожению вооруженных формирований противника и даже проводил переговоры с боевиками. Офицер пользовался большим авторитетом не только среди подчиненных, но и среди населения территории, ответственность за которую лежала на нем.

В ночь с 18 на 19 августа 1994 года бандиты предприняли попытку прорыва границы, осуществив штурм поста Тург. Тяжелый бой длился несколько часов. 11 пограничников сдерживали натиск около двухсот боевиков, отразив 15 атак. Отступать было некуда. Когда боеприпасов почти не осталось, лейтенант Олег Хмелев передал координаты и произнес в эфире: «Вызываю огонь по моей позиции!»

Артиллерия и установки «Град», казалось, не оставляли никому шанса выжить. Но защитники высоты продолжали сражаться под огнем дружественной артиллерии и наступавших бандитов. И примерно в 3.20 утра стало понятно, что противник отступает.

Семь пограничников тогда погибли. Хмелев выжил в том страшном бою и сейчас участвует в военно-патриотической работе.

Провал «исламистского пояса»

Федеральное агентство новостей пообщалось с членом экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России» Виктором Крюковым. В те дни он являлся начальником оперативного отделения 201-й дивизии и был причастен к событиям на границе, находясь в Душанбе. В его задачи входило планирование, выделение сил и средств усиления для пограничников, а также контроль несения ими службы.

Крюков уже посмотрел фильм и составил о нем впечатление.

«Описаны реальные события. Все очень правильно рассказано — абсолютно все как было, — констатировал он. — Видно, что приложил руку Василий Кириллович, командир 117-го погранотряда. Он управлял боем, и именно он дал команду на открытие огня. Его голос звучит: «Всем в укрытие, работает артиллерия!».

По мнению собеседника ФАН, боевики, осуществившие штурм, ставили перед собой две цели. Тактическая — овладение плацдармом, и в этом смысле бой за Тург был продолжением событий июля 1993 года. И стратегическая — показать всему миру силу «оппозиции» и ее возможности.

Виктор Крюков убежден, что во многом благодаря героизму защитников Турга в нашей стране до сих пор не воюют исламисты.

«Как раз в то время ими продвигалась идея разделения России «исламистским поясом» на европейскую часть и зауральскую. Пояс должен был начинаться в Таджикистане и идти через Казахстан, Киргизию и дальше на территорию РФ — в Татарстан. А потом — дроби, делай что хочешь. Мне это докладывали разведчики, изучавшие военно-политическую обстановку», — объяснил Крюков.

От идеи расчленения России наши недруги не отказываются до сих пор, уверен собеседник ФАН.

«Те события — прообраз действий нынешнего «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ. — Прим. ФАН). Таким же образом сейчас шатают обстановку в Казахстане, — обращает внимание Крюков. — Казахам внушают идею «исламского государства от моря до моря». Если внимательно следить за происходящим в этой стране, можно четко увидеть, как некоторые силы пытаются объединить исламский мир под одним крылом и выступить единым фронтом. Пока еще не уточняют, против кого. Но если говорят об этом, то понятно, что не против себя».

Предлагая вниманию читателей фильм «Бой за высоту Тург», ФАН напоминает: у России есть не только союзники и враги, но и настоящие, а не выдуманные герои, которых нужно помнить, которыми надо гордиться.

1 Организация запрещена на территории РФ.