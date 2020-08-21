Путин и Ниинистё обсудили ситуацию в Белоруссии

Москва, 21 августа. Президент РФ Владимир Путин обсудил с лидером Финляндии Саули Ниинистё ситуацию в Белоруссии. О телефонном разговоре руководителей двух стран сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Путин и Ниинистё выразили заинтересованность в том, чтобы обстановка в Белоруссии нормализовалась как можно скорее.

Российский лидер напомнил, что позиция Москвы остается неизменной и заключается в неприемлемости попыток внешнего давления на легитимные власти Белоруссии.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, он набрал 80,1% голосов. 10,1% голосов набрала Светлана Тихановская.

После этого в республике начались несанкционированные акции протеста. Лукашенко сообщил, что беспорядками управляют США и Европа. По его данным, под Варшавой находится центр, откуда оппозиция получает указания от своих «кукловодов».